Пока вы не уснули: Скандальное заявление Эрдогана и новое обвинение НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Белоруссии наблюдается крупнейшее наращивание военных сил России со времен холодной войны.
«Это крупнейшее развертывание российских сил там с момента холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тыс. человек», - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля прибыл в Киев на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Турецкого главу в украинской столице встретили хлебом-солью.
Он поприветствовал Вооруженные силы Украины лозунгом «Слава Украине».
Жители Армении включили Россию в топ-3 государств, представляющих угрозу для их страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом IRI.
По данным исследования, угрозой Москву считают 11 процентов участников опроса.
Риск заражения коронавирусом от носителя «омикрон»-штамма повышается почти до 100%, если инфицированный будет без маски, а разговор с ним будет происходить в течение хотя бы 15 минут на расстоянии полуметра и меньше.
К такому выводу пришли японские учёные НИИ физико-химических исследований RIKEN.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи обсуждали хозяйственные вопросы и развитие республики.
«Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам - они обсуждались», - заявил пресс-секретарь.
Правительство Японии готово рассмотреть возможность организации поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в четверг японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
"Мы хотели бы подумать, сможем ли мы внести свой вклад в международное сообщество", - заявил он.
Украина запустила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который незаконно пересек границу Белоруссии, чтобы провести разведку возле военного полигона «Брестский».
В этом ее обвинил белорусский МИД, соответствующее сообщения появилось на сайте внешнеполитического ведомства.
Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и несостоявшийся посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала назначение на пост замруководителя Россотрудничества.
Данное назначение является возможностью работать для граждан и страны, написала она в Telegram-канале.
В американском Ньюпорте найден корабль Джеймса Кука Endeavour. Ученые заявляют, что это останки того самого корабля, принадлежащего мореплавателю и первооткрывателю Джеймсу Куку.
Останки корабля были найдены ранее, но до сих пор не было уверенности, что это именно корабль Endeavour.
Правительство Швеции с 9 февраля отменяет все антиковидные ограничения. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон.
"Пришло время снова открыть Швецию", - отметила она.