Пока вы не уснули: Скандальное заявление Эрдогана и новое обвинение НАТО

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Глава НАТО выступил с новым обвинением в адрес России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Белоруссии наблюдается крупнейшее наращивание военных сил России со времен холодной войны.

«Это крупнейшее развертывание российских сил там с момента холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тыс. человек», - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Эрдоган обратился к ВСУ со словами «Слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля прибыл в Киев на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Турецкого главу в украинской столице встретили хлебом-солью.

Он поприветствовал Вооруженные силы Украины лозунгом «Слава Украине».

Жители Армении признали Россию угрозой

Жители Армении включили Россию в топ-3 государств, представляющих угрозу для их страны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом IRI.

По данным исследования, угрозой Москву считают 11 процентов участников опроса.

Названы условия гарантированного заражения омикроном

Риск заражения коронавирусом от носителя «омикрон»-штамма повышается почти до 100%, если инфицированный будет без маски, а разговор с ним будет происходить в течение хотя бы 15 минут на расстоянии полуметра и меньше.

К такому выводу пришли японские учёные НИИ физико-химических исследований RIKEN.

Песков раскрыл подробности беседы Путина и Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи обсуждали хозяйственные вопросы и развитие республики.

«Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам - они обсуждались», - заявил пресс-секретарь.

Европа нашла неожиданную замену газу из России

Правительство Японии готово рассмотреть возможность организации поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в четверг японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Мы хотели бы подумать, сможем ли мы внести свой вклад в международное сообщество", - заявил он.

В Белоруссии принудительно посадили украинский беспилотник

Украина запустила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который незаконно пересек границу Белоруссии, чтобы провести разведку возле военного полигона «Брестский».

В этом ее обвинил белорусский МИД, соответствующее сообщения появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

Поклонская прокомментировала свое новое назначение

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и несостоявшийся посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала назначение на пост замруководителя Россотрудничества.

Данное назначение является возможностью работать для граждан и страны, написала она в Telegram-канале.

Найден знаменитый корабль Джеймса Кука

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В американском Ньюпорте найден корабль Джеймса Кука Endeavour. Ученые заявляют, что это останки того самого корабля, принадлежащего мореплавателю и первооткрывателю Джеймсу Куку.

Останки корабля были найдены ранее, но до сих пор не было уверенности, что это именно корабль Endeavour.

Европейская страна решила снять все COVID-ограничения

Правительство Швеции с 9 февраля отменяет все антиковидные ограничения. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон.