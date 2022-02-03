Европейская страна решила снять все COVID-ограничения

Правительство Швеции с 9 февраля отменяет все антиковидные ограничения. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон, сообщает агентство Bloomberg.

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"Пришло время снова открыть Швецию. Пандемия еще не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу. <...> [Антиковидные] ограничения будут сняты с 9 февраля", - рассказала она.

Такое решение принято, опираясь на данные о высоком уровне вакцинации в Швеции.

Кроме того, оно объясняется фактом, что меньше людей в стране серьезно заболевают, а эксперты, в свою очередь, на сегодняшний день знают больше о коронавирусе.

"Показатели заражения еще какое-то время будут оставаться высокими, но самые тяжелые последствия инфекции, по-видимому, уже позади", - добавила Андерссон.