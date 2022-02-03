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13 минут назад

Австралия заявила, что корабль Джеймса Кука найден

В американском Ньюпорте найден корабль Джеймса Кука Endeavour. Ученые заявляют, что это останки того самого корабля, принадлежащего мореплавателю и первооткрывателю Джеймсу Куку. Останки корабля были найдены ранее, но до сих пор не было уверенности, что это именно корабль Endeavour.

Найден знаменитый корабль Джеймса Кука
Фото: Australian National Maritime Museum / facebookAustralian National Maritime Museum / facebook

В качестве доказательства приводится факт совпадения ряда контрольных точек, по которым можно определить, что это именно корабль Кука Endeavour. Отмечается, что сохранились останки только около 50% судна. И ученые продолжат исследовать это судно вместе с командой морских экспертов Род-Айленда.

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В качестве ключевого момента отмечено, что это судно «играет существенную роль не только в истории Соединенного Королевства, но также и в истории Новой Зеландии, конечно, Австралии и сейчас также для Соединенных Штатов».

«Вероятно, что это один из самых важных кораблей в морской истории Австралии», - было сказано во время пресс-конференции.

Однако осталась еще другая группа ученых, убежденная, что ничего не доказано. С недавних пор Джеймса Кука называют не первооткрывателем и ученым, а исключительно колониалистом и организатором геноцида аборигенов.

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