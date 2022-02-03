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17 минут назад

Поклонская прокомментировала назначение в Россотрудничество

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы и несостоявшийся посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала назначение на пост замруководителя Россотрудничества. Данное назначение является возможностью работать для граждан и страны, написала она в Telegram-канале. Указ о назначении Поклонской президент России Владимир Путин подписал в среду, 2 февраля.

Права и свобода людей, мир и безопасность — это то, что я всегда отстаивала и защищала. Поэтому работа с соотечественниками, защита их прав (в том числе и в Украине) для меня является приоритетом, и весь свой российско-украинский опыт буду применять на новой должности. Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества! — написала Поклонская.

Владимир Путин указом назначил Поклонскую на должность заместителя руководителя Россотрудничества 2 февраля. Другим указом глава государства освободил её от должности посла в Кабо-Верде, куда экс-депутат была назначена осенью 2021 года.

Поклонская отказалась стать послом в Кабо-Верде

Ранее Поклонская выразила готовность помочь властям Украины в анализе ситуации с потерей Крыма. По мнению экс-прокурора полуострова, причиной потери Крыма стали события на Майдане 2013–2014 годов и последующий госпереворот, который не поддержали жители полуострова.

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