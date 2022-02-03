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35 минут назад

Японские учёные назвали условия гарантированного заражения «омикроном»

Риск заражения коронавирусом от носителя «омикрон»-штамма повышается почти до 100%, если инфицированный будет без маски, а разговор с ним будет происходить в течение хотя бы 15 минут на расстоянии полуметра и меньше. К такому выводу пришли японские учёные НИИ физико-химических исследований RIKEN, данные которых приводит РИА Новости. Напротив, риск заражения «омикрон»-штаммом приближен к нулю, если инфицированный носит маску, а разговор с ним проходит на расстоянии метра и более.

Кроме того, отмечается, что даже на расстоянии полутора метров риск заражения при 15-минутном разговоре с носителем «омикрона» без маски остаётся на уроне примерно 50%, в то время как риск заражения от носителя штамма «дельта» без маски падает примерно до 35%. Учёные призывают соблюдать достаточную дистанцию даже при наличии масок, а также при возможности сократить продолжительность диалога.

Врачи перечислили самые ранние симптомы омикрона

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться из-за доминирования штамма «омикрон» и его высокой заразности. По мнению профессора Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова, текущий пик заболеваемости COVID-19, как ожидается, пойдёт на спад к концу февраля — началу марта, ещё один пик ожидается в марте-апреле.

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