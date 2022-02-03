Эрдоган обратился к ВСУ со словами «Слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля прибыл в Киев на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Как рассказал «Обозреватель», Эрдогана в украинской столице встретили хлебом-солью.

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Издание отмечает, что президент Турции поприветствовал Вооруженные силы Украины лозунгом «Слава Украине».

Помимо личной встречи, Эрдоган и Зеленский также проведут в Киеве заседание Стратегического совета высокого уровня.

«Я надеюсь, что встречи приведут к благоприятным результатам как для стран, так и для всего региона. В последние годы мы добились значительных успехов в наших отношениях с Украиной в сфере торговли, инвестиций, туризма и оборонной промышленности», - заявил президент Турции.

Он подчеркнул, что в Анкаре следят за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и за напряженностью в регионе.

«Турция, как причерноморская страна, призывает все стороны к сдержанности и диалогу для поддержания мира в регионе. Ясно, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем и в соответствии с международным правом», - сказал Эрдоган.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что Анкара готова организовать диалог глав России и Украины. Он отмечал, что у Турции хорошие отношения с обеими странами, поэтому она может стать площадкой для переговоров.