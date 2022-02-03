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46 минут назад

НАТО выдвинула новое обвинение в адрес России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Белоруссии наблюдается крупнейшее наращивание военных сил России со времен холодной войны. Об этом пишет ТАСС.

«В течение последних дней мы видели значительное движение российских [вооруженных] сил в Белоруссию. Это крупнейшее развертывание российских сил там с момента холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тыс. человек», - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также подчеркнул, что на учениях в Белоруссии будет сосредоточен широкий спектр новейших российских вооружений.

Говоря о численности российских войск у границ Украины, Йенс Столтенберг подчеркнул, что она превысила 100 тыс. человек и призвал Россию к деэскалации. При этом генсек НАТО приветствовал решение США направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию, выделить для сил реагирования НАТО дополнительные 8,5 тыс. военных и передать под командование альянса авианосную группировку во главе с авианосцем Harry Truman.

В последние месяцы западные дипломаты и СМИ регулярно сообщают о планах «вторжения» России на Украину. Лондон и Вашингтон начали поставлять Украине оружие в ответ на «все более угрожающее поведение России». 2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о переброске дополнительных военных сил США в Польшу, Румынию и Германию на фоне «российской угрозы». По словам Кирби, американские военные не собираются воевать на Украине, они «будут обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО.

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В Москве уже не раз отвергали обвинения в желании «напасть» на Украину, отмечая, что нагнетаемая западом истерия используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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