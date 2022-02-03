Песков раскрыл подробности беседы Путина и Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи обсуждали хозяйственные вопросы и развитие республики. Об этом сообщает РИА Новости.
«[На встрече] обсуждались в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам - они обсуждались», - заявил пресс-секретарь.
Он добавил, что Путин и Кадыров также обсуждали «темы, связанные с работой правоохранительных органов».
Встреча президента и главы Чечни прошла 3 февраля.
Как сообщили в пресс-службе Кадырова, глава Чечни рассказал Путину о реализации 247 инвестпроектов на 34 млрд рублей в 2021 году, о демографических показателях, сохраняющих положительную динамику, экономическом росте, сокращении безработицы до восьми процентов и снижении уровня дотационности бюджета Чечни на 27 процентов с 2014 года (с 69,6 до 42,4 процента).