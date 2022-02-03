Жители Армении признали Россию угрозой

Жители Армении включили Россию в топ-3 государств, представляющих угрозу для их страны. Об этом рассказала «Газета.ру» со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом IRI.
По данным исследования, угрозой Москву считают 11 процентов участников опроса. Первое место заняла Турция с результатом в 88 процентов, второе досталось Азербайджану (81 процент).
В то же время 57 процентов опрошенных армян назвали Россию важнейшим политическим партнером их страны, еще 50 процентов считают основным партнером Францию, 38 процентов - США.
Главным экономическим партнером Армении 61 процент респондентов назвал Россию, 40 процентов - Иран, 29 процентов - Китай.
В 2017 году похожий опрос проводили в России. Как сообщало РБК, главными врагами страны участники опроса называли США (68 процентов), Украину (29 процентов) и Евросоюз (14 процентов). Также респонденты отдали голоса за бывшие советские республики (10 процентов), Польшу (восемь процентов), Германию, НАТО и Англию (по шесть процентов).
В целом 66 процентов участников опроса считали, что у России есть враги, 21 процент отрицал их наличие.