Жители Армении признали Россию угрозой

Жители Армении включили Россию в топ-3 государств, представляющих угрозу для их страны. Об этом рассказала «Газета.ру» со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом IRI.

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По данным исследования, угрозой Москву считают 11 процентов участников опроса. Первое место заняла Турция с результатом в 88 процентов, второе досталось Азербайджану (81 процент).

В то же время 57 процентов опрошенных армян назвали Россию важнейшим политическим партнером их страны, еще 50 процентов считают основным партнером Францию, 38 процентов - США.

Главным экономическим партнером Армении 61 процент респондентов назвал Россию, 40 процентов - Иран, 29 процентов - Китай.

В 2017 году похожий опрос проводили в России. Как сообщало РБК, главными врагами страны участники опроса называли США (68 процентов), Украину (29 процентов) и Евросоюз (14 процентов). Также респонденты отдали голоса за бывшие советские республики (10 процентов), Польшу (восемь процентов), Германию, НАТО и Англию (по шесть процентов).