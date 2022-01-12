Пока вы не уснули: требование США к ОДКБ и экстренная операция Куравлева

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США выдвинули требование по миротворцам ОДКБ после слов Токаева

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США приветствуют решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ. Они также призывают организацию вывести свои силы из страны максимально оперативно, сообщили РИА Новости.

Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана, — сказал Прайс.

Куравлева экстренно прооперировали

Народному артисту РСФСР Леониду Куравлеву провели операцию на желудке. Артисту установили специальную трубку, с помощью которой в его организм будет поступать пища, сообщает KP.RU.

Уточняется, что актеру диагностировали дисфагию - заболевание, при котором пациент испытывает трудности при приеме пищи из-за затрудненного глотания и ощущения «комка в горле».

«85-летнему Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента. Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Вячеславовичу гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича», - рассказал источник в сфере здравоохранения.

Внезапно умерший журналист Зеленский болел COVID

Умерший телеведущий Михаил Зеленский болел коронавирусом. Как сообщает «МК», его коллеги рассказали, что скорее всего гибель журналиста связана с последствиями инфекции.

В мае Зеленский перенес коронавирус, однако, несмотря на слабость, поспешил вернуться к работе. Кроме того, Михаил много курил, причем выбирал крепкие сигареты. Коллеги Зеленского связывают его смерть с возможным тромбозом как последствием перенесенной болезни, поскольку сам по себе инсульт не характерен для возраста мужчины.

«Он был шикарен, интеллигентен и очень профессионален. Всегда с невероятной улыбкой. Мог все и во всех жанрах. Мы многому у него учились», — говорят работавшие с Михаилом тележурналисты.

В Кремле ответили на вопрос о Назарбаеве

В Кремле не располагают информацией о судьбе бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 7 января в казахстанских СМИ появилась информация, что Назарбаев с семьёй покинули республику на фоне начавшихся беспорядков. Однако, эти данные опровергли в пресс-службе экс-главы Казахстана. Там заявили, что он находится в Нур-Султане.

Третий день сообщаю, что не получил никакой информации на этот счёт, — сказал Песков в ответ на вопрос о судьбе Назарбаева.

Новые санкции США затронут лично Путина

Сенаторы-демократы, представляя новый пакет антироссийских санкций, предложили ввести их лично против российского руководства, а также против ряда банков и системы международных платежей SWIFT. Об этом пишет The Washington Post.

Санкции также предполагается ввести против целого ряда высокопоставленных российских военных и чиновников. С предложением ввести новый пакет санкций в том случае, если Россия начнет вторжение на Украину, выступил председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес. По его словам, новые меры должны стать сигналом в адрес Кремля, который покажет, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».

В российском регионе ввели план "Перехват" из-за убийства депутата

В Нижегородской области убит депутат Ковернинского муниципального округа 59-летний Валентин Розин; введен план «Перехват» для поимки подозреваемого в преступлении. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Он приехал в больницу с огнестрельным ранением печени, но врачи, несмотря на оказанную медицинскую помощь, не смогли его спасти. В убийстве подозревается знакомый погибшего — 39-летний Сергей Смирнов, который работал бригадиром в компании депутата. Между ними был конфликт, Розин намеревался уволить Смирнова.

Новейший российский ракетоносец совершил первый полет

Построенный с нуля в современной России стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"12 января с аэродрома Казанского авиационного завода - филиала "Туполев" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М", - сказали в Ростехе.

США воспользовались ограничением поставок российского газа в Европу

Объем поставок СПГ из США в Евросоюз с начала января достиг рекордных значений в 250 млн куб. м. в сутки, а экспорт российского газа снизился до минимума и составил 54 млн куб. м. в сутки.

США нарастили поставки газа в Европу в связи с ограничением поставок «Газпромом».

США в конце 2021 года отправили через Атлантику в Евросоюз свыше 20 танкеров с СПГ, благодаря чему европейские страны в первые дни нового года получили 250 млн куб. м. газа в сутки, пишет портал Капитал Страны, ссылаясь на издание Bloomberg.

Актер из «Глухаря» найден мертвым в Москве

Российский актер Алексей Герилович, сыгравший в сериале «Глухарь», был найден мертвым в московской квартире.

По данным источника, тело артиста 11 января обнаружил его друг, обеспокоенный тем, что Алексей Герилович несколько дней не выходит на связь. Приехав домой к актеру и открыв дверь своим ключом, друг обнаружил Гериловича лежащим на полу на кухне.

По некоторым данным, на погибшем не было одежды. Рядом с телом нашли лекарства. Причина смерти артиста устанавливается, отмечает издание.

Байден рассказал о попытке госпереворота в США

Президент США Джо Байден назвал беспорядки, прошедшие в Капитолии в январе 2021-го, попыткой государственного переворота, а митингующих — жестокой бандой, воодушевленной экс-президентом Дональдом Трампом. Речь Байдена прозвучала во время выступления в Атланте, цитату приводит Reuters.