В Нижегородской области убит депутат Ковернинского муниципального округа 59-летний Валентин Розин; введен план «Перехват» для поимки подозреваемого в преступлении. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Он приехал в больницу с огнестрельным ранением печени, но врачи, несмотря на оказанную медицинскую помощь, не смогли его спасти. В убийстве подозревается знакомый погибшего — 39-летний Сергей Смирнов, который работал бригадиром в компании депутата. Между ними был конфликт, Розин намеревался уволить Смирнова.

Сейчас его разыскивает полиция. Известно, что подозреваемый имеет судимость, а также на него зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Скрыться после убийства Смирнову помогла его любовница, с которой он познакомился на работе. Женщина трудится в компании депутата бухгалтером. Смирнов ушел к ней, бросив жену и детей.

Следствие рассматривает два мотива убийства Розина: ревность и рабочий конфликт.