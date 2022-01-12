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11 часов назад

Российского депутата застрелил знакомый и скрылся с оружием

В Нижегородской области убит депутат Ковернинского муниципального округа 59-летний Валентин Розин; введен план «Перехват» для поимки подозреваемого в преступлении. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Он приехал в больницу с огнестрельным ранением печени, но врачи, несмотря на оказанную медицинскую помощь, не смогли его спасти. В убийстве подозревается знакомый погибшего — 39-летний Сергей Смирнов, который работал бригадиром в компании депутата. Между ними был конфликт, Розин намеревался уволить Смирнова.

Сейчас его разыскивает полиция. Известно, что подозреваемый имеет судимость, а также на него зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Скрыться после убийства Смирнову помогла его любовница, с которой он познакомился на работе. Женщина трудится в компании депутата бухгалтером. Смирнов ушел к ней, бросив жену и детей.

Названы мотивы убийства депутата в Нижегородской области

Следствие рассматривает два мотива убийства Розина: ревность и рабочий конфликт.

У погибшего депутата был свой бизнес — компания «Русский лес», которая торгует стройматериалами, занимается изготовлением изделий из дерева, банных печей и строительством.

Криминал,Происшествия,Видео,Сергей Смирнов,
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