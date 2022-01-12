Новейший российский ракетоносец совершил первый полет

Построенный с нуля в современной России стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Фото: © Ростех © Ростех

"12 января с аэродрома Казанского авиационного завода - филиала "Туполев" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М", - сказали в Ростехе.

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Там также уточнили, что полет самолета проходил на высоте 600 м и длился около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей ПАО "Туполев" выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что процент обновленных и модернизированных систем и оборудования в ракетоносце Ту-160М доходит до 80.

"В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование", - сказал он.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что ракетоносец Ту-160 в дальнейшем может стать носителем новых видов вооружения, в том числе перспективных.

"Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных", - сказал он.

О самолете

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина в 2015 году. Для этого в сжатые сроки была полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения.