Куравлева экстренно прооперировали

Народному артисту РСФСР Леониду Куравлеву провели операцию на желудке. Артисту установили специальную трубку, с помощью которой в его организм будет поступать пища, сообщает KP.RU.

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Уточняется, что актеру диагностировали дисфагию - заболевание, при котором пациент испытывает трудности при приеме пищи из-за затрудненного глотания и ощущения «комка в горле».

«85-летнему Леониду Куравлеву провели экстренную операцию на желудке. Артисту был сделан внутривенный наркоз, после чего хирург эндоскопом провела обследование пищевода и желудка пациента. Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Вячеславовичу гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича», - рассказал источник в сфере здравоохранения.

Специалисты отметили, что операция прошла успешно, организм артиста справился с хирургическим вмешательством. Однако состояние Куравлева все еще остается тяжелым. Актер находится в реанимации, но дышит сам без аппарата ИВЛ. У него нестабильное низкое давление, а также диагностированная вирусная пневмония.