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1 час назад

Госдеп потребовал после слов Токаева оперативно вывести миротворцев ОДКБ

Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США приветствуют решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ. Они также призывают организацию вывести свои силы из страны максимально оперативно, сообщили РИА Новости.

Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана, — сказал Прайс.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с выполнением задач контингента ОДКБ в Казахстане. На кадрах видно, что военные охраняют значимые государственные и социальные объекты, в частности, аэродромы, ТЭЦ, военные склады, хлебокомбинаты и телецентры. Также для контроля обстановки задействованы беспилотники.

Раскрыты подробности поездки Токаева в Алма-Ату

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, процесс вывода миротворцев займёт не более 10 дней. В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что силы ОДКБ пробудут в республике до стабилизации ситуации. 11 января командование миротворцев совместно с Минобороны Казахстана приступило к разработке плана передачи охраняемых миротворцами объектов властям страны.

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