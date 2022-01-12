Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что США приветствуют решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ. Они также призывают организацию вывести свои силы из страны максимально оперативно, сообщили РИА Новости.

Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана, — сказал Прайс.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с выполнением задач контингента ОДКБ в Казахстане. На кадрах видно, что военные охраняют значимые государственные и социальные объекты, в частности, аэродромы, ТЭЦ, военные склады, хлебокомбинаты и телецентры. Также для контроля обстановки задействованы беспилотники.