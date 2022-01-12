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29 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о Нурсултане Назарбаеве

В Кремле не располагают информацией о судьбе бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 7 января в казахстанских СМИ появилась информация, что Назарбаев с семьёй покинули республику на фоне начавшихся беспорядков. Однако, эти данные опровергли в пресс-службе экс-главы Казахстана. Там заявили, что он находится в Нур-Султане.

Третий день сообщаю, что не получил никакой информации на этот счёт, — сказал Песков в ответ на вопрос о судьбе Назарбаева.

О том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан после массовых беспорядков, СМИ республики сообщили 7 января. Кроме того, сообщалось о задержании племянника экс-президента Самата Абиша.

В пресс-службе Назарбаева отрицают эту информацию. Там заявили, что экс-глава государства находится в Нур-Султане, поддерживает постоянную связь с действующим президентом Касымом-Жомартом Токаевым и проводит ряд консультативных встреч. При этом мнения политологов касательно судьбы Назарбаева разнятся. Политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на «весьма высокопоставленного деятеля казахской элиты» заявил, что бывший президент Казахстана находится на курортном острове в Китае. В свою очередь политолог Дмитрий Орешкин выдвинул версию о том, что политика, вероятно, нет в живых.

Раскрыты подробности поездки Токаева в Алма-Ату

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации.

Политика,Видео,Аркадий Дубнов,Дмитрий Орешкин,Нурсултан Назарбаев,Дмитрий Песков,Совет коллективной безопасности,
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