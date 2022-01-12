В Кремле не располагают информацией о судьбе бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 7 января в казахстанских СМИ появилась информация, что Назарбаев с семьёй покинули республику на фоне начавшихся беспорядков. Однако, эти данные опровергли в пресс-службе экс-главы Казахстана. Там заявили, что он находится в Нур-Султане.

Третий день сообщаю, что не получил никакой информации на этот счёт, — сказал Песков в ответ на вопрос о судьбе Назарбаева.

О том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан после массовых беспорядков, СМИ республики сообщили 7 января. Кроме того, сообщалось о задержании племянника экс-президента Самата Абиша.

В пресс-службе Назарбаева отрицают эту информацию. Там заявили, что экс-глава государства находится в Нур-Султане, поддерживает постоянную связь с действующим президентом Касымом-Жомартом Токаевым и проводит ряд консультативных встреч. При этом мнения политологов касательно судьбы Назарбаева разнятся. Политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на «весьма высокопоставленного деятеля казахской элиты» заявил, что бывший президент Казахстана находится на курортном острове в Китае. В свою очередь политолог Дмитрий Орешкин выдвинул версию о том, что политика, вероятно, нет в живых.