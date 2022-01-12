Байден рассказал о попытке госпереворота в США

Президент США Джо Байден назвал беспорядки, прошедшие в Капитолии в январе 2021-го, попыткой государственного переворота, а митингующих — жестокой бандой, воодушевленной экс-президентом Дональдом Трампом. Речь Байдена прозвучала во время выступления в Атланте, цитату приводит Reuters.
«Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент, 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что Трамп потерял в ходе голосования на выборах», — заявил политик.
Байден также рассказал, что собрал своих сторонников ради того, чтобы противостоять «силам, совершившим попытку госпереворота».