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51 минуту назад

Байден рассказал о попытке госпереворота в США

Президент США Джо Байден назвал беспорядки, прошедшие в Капитолии в январе 2021-го, попыткой государственного переворота, а митингующих — жестокой бандой, воодушевленной экс-президентом Дональдом Трампом. Речь Байдена прозвучала во время выступления в Атланте, цитату приводит Reuters.

Байден рассказал о попытке госпереворота в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент, 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что Трамп потерял в ходе голосования на выборах», — заявил политик.

Байден также рассказал, что собрал своих сторонников ради того, чтобы противостоять «силам, совершившим попытку госпереворота».

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Reuters,
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