Актер из «Глухаря» найден мертвым в Москве

Российский актер Алексей Герилович, сыгравший в сериале «Глухарь», был найден мертвым в московской квартире. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, тело артиста 11 января обнаружил его друг, обеспокоенный тем, что Алексей Герилович несколько дней не выходит на связь. Приехав домой к актеру и открыв дверь своим ключом, друг обнаружил Гериловича лежащим на полу на кухне.
По некоторым данным, на погибшем не было одежды. Рядом с телом нашли лекарства. Причина смерти артиста устанавливается, отмечает издание.
Алексей Герилович закончил Белорусскую государственную академию искусств и Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Он снялся в десятках популярных фильмов и сериалов, в том числе в «Домашнем аресте», «Глухаре», «Адвокате», «Интернах», «БУМЕРанге».
Ранее в Москве в возрасте 67 лет умер оператор и сценарист Леонид Казаков, ставший одним из соавторов сериала «Марш Турецкого». По словам актера и режиссера Александра Бурцева, который со студенчества дружил с Казаковым, в последние годы жизни тот испытывал проблемы со здоровьем.