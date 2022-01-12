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1 час назад

Умерший в Доминикане журналист Зеленский болел COVID

Умерший телеведущий Михаил Зеленский болел коронавирусом. Как сообщает «МК», его коллеги рассказали, что скорее всего гибель журналиста связана с последствиями инфекции.

В мае Зеленский перенес коронавирус, однако, несмотря на слабость, поспешил вернуться к работе. Кроме того, Михаил много курил, причем выбирал крепкие сигареты. Коллеги Зеленского связывают его смерть с возможным тромбозом как последствием перенесенной болезни, поскольку сам по себе инсульт не характерен для возраста мужчины.

«Он был шикарен, интеллигентен и очень профессионален. Всегда с невероятной улыбкой. Мог все и во всех жанрах. Мы многому у него учились», — говорят работавшие с Михаилом тележурналисты.

Напомним, что Зеленский В 1999—2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». Был ведущим ток-шоу «Прямой эфир», работал на канале «Россия-21».

О смерти ведущего стало известно в ночь с 11 на 12 января — тогда он находился вместе с женой в Доминикане. По предварительной информации, причиной стал инсульт.

Шоу-бизнес,Видео,Михаил Зеленский,
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