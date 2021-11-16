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Тревога объявлена на российской военной базе в Гюмри

На 102 российской военной базе в Гюмри объявлена тревога, сообщил в своем Telegram-канале лидер армянского движения «Азатагрум» («Освобождение») Мика Бадалян.

Кроме того, в полную боевую готовность приведены добровольческие отряды в приграничной с Азербайджаном Сюникской области Армении, сообщил губернатор области Меликсет Погосян, пишет Sputnik Армения в своем Телеграм-канале.

Германия прекратила сертификацию «Северного потока — 2»

Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Федеральное сетевое агентство Германии решило, что оператор Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Таким образом, оператору газопровода нужно будет создать в Германии дочернюю компанию для немецкой части магистрали. При этом штаб-квартира оператора находится в Швейцарии, в городе Цуге.

Польские силовики облили мигрантов разъедающей глаза жидкостью

Польские силовики поливают мигрантов на границе с Белоруссией желтой жидкостью, которая разъедает глаза. Как сообщает БелТА, многие из беженцев начали кашлять, а некоторых тошнит.

Сейчас на границе работают сразу четыре водомета — два на пункте пропуска и еще два слева от него. Родители пытаются оградить детей от химикатов, прикрывая их собой или пряча в палатках. При этом струи воды с неизвестным веществом достают до территории, на которой расположены палатки с детьми.

Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами

С 1 декабря Россия снимает ограничения на регулярные и нерегулярные авиаперелеты на Кубу, в Мексику и Катар. Как сообщает РИА Новости, также с 1 декабря Россия восстановит авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

Также с 1 декабря Россия увеличивает число рейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Азербайджаном и Казахстаном.

В России объявили дату введения QR-кодов на транспорте

Министерство транспорта России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте в текущем году, заявил замглавы ведомства Кирилл Богданов.

«Закон мы хотим (принять - ред.) уже в этом году… Да, в трех чтениях», - цитирует Богданова РИА «Новости».

Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина

Украина направила России ноту протеста из-за указа президента Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в МИД страны.

В документе указывается, что Киев рассматривает подписание Путиным указа «как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права.

Pfizer испытает на россиянах новое лекарство от COVID

Pfizer проведет в России клинические испытания нового лекарства от COVID-19 Paxlovid. Как сообщают «Ведомости», Росздравнадзор выдал разрешение на исследования, в которых примут участие граждане старше 18 лет, которые контактировали с родственниками с симптоматическими проявлениями коронавируса.

Сам препарат представляет собой ингибитор протеазы с ритонавиром. В начале ноября Pfizer отчиталась о завершении второй фазы клинических исследований этого препарата. Как заявляли в компании, лекарство способно на 89% сократить риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом. При этом среди участников, которые принимали препарат перорально, не было отмечено летальных исходов.

Бойца MMA обвинили в убийстве врача из-за спора о вакцинации

Бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева арестовали по обвинению в убийстве врача по имени Мирана Рибати в Гуаме, США. Об этом сообщает MMA Junkie.

27-летний спортсмен находился рядом с телом Рибати на момент задержания. Хожиев сообщил прибывшим полицейским, что именно он убил мужчину. По версии следствия, у Рибати и Хожиева возник спор относительно вакцинации от коронавируса. Суд установил залог в миллион долларов на освобождение обвиняемого.

«Казанского стрелка» признали вменяемым

Устроившего стрельбу в казанской школе №175 Ильназа Галявиева признали вменяемым по данным второй психолого-психиатрической экспертизы. Уголовное дело может быть передано в суд уже в декабре, сообщил адвокат обвиняемого Ильназа Галявиева Владимир Богдан, пишет «Коммерсант».

Юрист также добавил, что после утраты статуса невменяемого Ильназ Галявиев подписал отказ от ранее нанятых адвокатов и к делу приступил защитник по назначению. Богдан не исключает, что решение было принято обвиняемым «не совсем добровольно», и заявил о намерении обжаловать действия следствия в суде, так как, по его мнению, в результате клиент фактически лишен права за защиту.

Задержана группировка, помогавшая мигрантам получать гражданство

ФСБ России пресекла деятельность преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов на территории Российской Федерации. Обнародованные ЦОС ФСБ России кадры задержания злоумышленников публикует телеканал «360».