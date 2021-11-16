Тревога объявлена на российской военной базе в Гюмри

На 102 российской военной базе в Гюмри объявлена тревога, сообщил в своем Telegram-канале лидер армянского движения «Азатагрум» («Освобождение») Мика Бадалян.

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Он не сообщил другие подробности.

Кроме того, в полную боевую готовность приведены добровольческие отряды в приграничной с Азербайджаном Сюникской области Армении, сообщил губернатор области Меликсет Погосян, пишет Sputnik Армения в своем Телеграм-канале.

«Перед ними поставлена задача, они ждут приказа, - сказал Погосян. - В направлении Гориса ситуация сравнительно спокойная, но на севере Сюника обстановка сложилась напряженная».

В свою очередь посол Армении в Москве Вардан Тоганян

сообщил, что Россия и Армения ведут консультации по дипломатическим и военным каналам относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении на одном из участков границы. В Азербайджане это заявление опровергли, обвинив в ответ армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

Как сообщили в Минобороны Армении, днем во вторник, 16 ноября, обстановка на востоке приграничной зоны остается крайне напряженной. По данным ведомства, идут локальные бои, азербайджанская сторона несет большие потери в бронетехнике и живой силе, с армянской стороны известно о раненых и убитых.