Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами

С 1 декабря Россия снимает ограничения на регулярные и нерегулярные авиаперелеты на Кубу, в Мексику и Катар. Как сообщает РИА Новости, также с 1 декабря Россия восстановит авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

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Согласно сообщению оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, с 1 декабря возобновятся следующие рейсы:

в Бангладеш по маршруту Москва — Дакка (2 рейса в неделю);

в Монголию по маршруту маршрутам Москва — Улан-Батор (3 рейса в неделю), Улан-Удэ — Улан-Батор, Иркутск — Улан-Батор и Красноярск — Улан-Батор (1 рейс в неделю на каждом маршруте);

в Бразилию по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро (2 рейса в неделю);

в Коста-Рику по маршруту Москва — Сан-Хосе (2 рейса в неделю);

в Аргентину по маршруту Москва - Буэнос-Айрес (2 рейса в неделю).