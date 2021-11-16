Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина

Украина направила России ноту протеста из-за указа президента Владимира Путина о признании сертификатов о происхождении товаров, выданных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в МИД страны.

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В документе указывается, что Киев рассматривает подписание Путиным указа «как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права», передает РИА «Новости».

Указывается, что действия Москвы якобы противоречат обязательствам по Минским соглашениям и договоренностям в рамках «нормандского формата». Украина также усматривает в признании сертификатов целенаправленную политику по затягиванию территорий Донбасса в «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство» России.

Киев продолжит консолидацию международной поддержки Украины, чтобы «заставить Россию отказаться от деструктивных действий».

Напомним, Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ Владимира Путина о гуманитарной поддержке Донбасса противоречит минским договоренностям.

Российский лидер отмечал, что Москва никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину».