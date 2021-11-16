В России объявили точную дату введения QR-кодов на транспорте

Министерство транспорта России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте в текущем году, заявил замглавы ведомства Кирилл Богданов.
«Закон мы хотим (принять - ред.) уже в этом году… Да, в трех чтениях», - цитирует Богданова РИА «Новости».
По словам замминистра, закон начнет полноценно действовать уже в феврале 2022 года и будет распространяться на все авиакомпании – как российские, так и зарубежные.
«Это забота о здоровье наших пассажиров», - подчеркнул Богданов.
Пассажиры из иностранных государств смогут по-прежнему летать по ПЦР-тестам.
Ранее в Минздраве сообщили, что привитые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, будут лишаться своих сертификатов. Их QR-коды о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 будут заменены на сертификаты переболевшего. После прививки от коронавируса QR-код действителен год, после болезни - полгода.
Кроме того, согласно новому постановлению Роспотребнадзора, вакцинированные и переболевшие россияне смогут не уходить на обязательную самоизоляцию в течение полугода после прививки или болезни при контактировании с заболевшим COVID-19 при отсутствии симптомов.
12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и магазинах. Новые ограничения планируется полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. QR-коды не понадобятся для посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.