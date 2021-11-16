В России объявили точную дату введения QR-кодов на транспорте

Министерство транспорта России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте в текущем году, заявил замглавы ведомства Кирилл Богданов.

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«Закон мы хотим (принять - ред.) уже в этом году… Да, в трех чтениях», - цитирует Богданова РИА «Новости».

По словам замминистра, закон начнет полноценно действовать уже в феврале 2022 года и будет распространяться на все авиакомпании – как российские, так и зарубежные.

«Это забота о здоровье наших пассажиров», - подчеркнул Богданов.

Пассажиры из иностранных государств смогут по-прежнему летать по ПЦР-тестам.

Ранее в Минздраве сообщили, что привитые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, будут лишаться своих сертификатов. Их QR-коды о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 будут заменены на сертификаты переболевшего. После прививки от коронавируса QR-код действителен год, после болезни - полгода.

Кроме того, согласно новому постановлению Роспотребнадзора, вакцинированные и переболевшие россияне смогут не уходить на обязательную самоизоляцию в течение полугода после прививки или болезни при контактировании с заболевшим COVID-19 при отсутствии симптомов.