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В России объявили точную дату введения QR-кодов на транспорте

Елена Прошина
12 минут назад

Министерство транспорта России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте в текущем году, заявил замглавы ведомства Кирилл Богданов.

В России объявили точную дату введения QR-кодов на транспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Закон мы хотим (принять - ред.) уже в этом году… Да, в трех чтениях», - цитирует Богданова РИА «Новости».

По словам замминистра, закон начнет полноценно действовать уже в феврале 2022 года и будет распространяться на все авиакомпании – как российские, так и зарубежные.

«Это забота о здоровье наших пассажиров», - подчеркнул Богданов.

Пассажиры из иностранных государств смогут по-прежнему летать по ПЦР-тестам.

Кремль внес ясность в вопрос с введением QR-кодов регионами

Ранее в Минздраве сообщили, что привитые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, будут лишаться своих сертификатов. Их QR-коды о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 будут заменены на сертификаты переболевшего. После прививки от коронавируса QR-код действителен год, после болезни - полгода.

Кроме того, согласно новому постановлению Роспотребнадзора, вакцинированные и переболевшие россияне смогут не уходить на обязательную самоизоляцию в течение полугода после прививки или болезни при контактировании с заболевшим COVID-19 при отсутствии симптомов.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и магазинах. Новые ограничения планируется полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. QR-коды не понадобятся для посещения аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

Общество,Кирилл Богданов,Минздрав РФ,Минтранс РФ,Роспотребнадзор,Госдума,Правительство РФ,РИА Новости,
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