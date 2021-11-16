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Задержаны члены группировки, незаконно легализующей мигрантов. Видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

ФСБ России пресекла деятельность преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов на территории Российской Федерации. Обнародованные ЦОС ФСБ России кадры задержания злоумышленников публикует телеканал «360».

Преступные дельцы подыскивали россиян, которые за денежное вознаграждение оформляли фиктивные браки с иностранцами и отцовство. С помощью сотрудников ЗАГС они получали документы для легального пребывания мигрантов в России.

Злоумышленники осуществляли незаконную деятельность на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители задержали 21 организатора и активного участника группы.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,
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