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Польские силовики облили мигрантов разъедающей глаза жидкостью

Елена Прошина
26 минут назад

Польские силовики поливают мигрантов на границе с Белоруссией желтой жидкостью, которая разъедает глаза. Как сообщает БелТА, многие из беженцев начали кашлять, а некоторых тошнит.

Польские силовики облили мигрантов разъедающей глаза жидкостью
Фото: ReutersReuters

Сейчас на границе работают сразу четыре водомета — два на пункте пропуска и еще два слева от него. Родители пытаются оградить детей от химикатов, прикрывая их собой или пряча в палатках. При этом струи воды с неизвестным веществом достают до территории, на которой расположены палатки с детьми.

Беженцы пытаются соорудить подобие щита, чтобы закрыться от струи. Над самим пунктом пропуска на минимальной высоте летает вертолет, который, предположительно, контролирует действия силовиков.

Напомним, что 15 ноября мигранты стянулись к КПП «Брузги». Силовики растянули на пропускном пункте колючую проволоку и встали стеной, не пропуская людей. По оценкам белорусского погранкомитета, там находилось более двух тысяч человек.

16 ноября беженцы на польской границе «перешли в наступление» и стали ломать заграждение на нейтральной полосе, кидая в пограничников камни. В ответ силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет.

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