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Pfizer испытает на россиянах новое лекарство от COVID

Елена Прошина
40 минут назад

Pfizer проведет в России клинические испытания нового лекарства от COVID-19 Paxlovid. Как сообщают «Ведомости», Росздравнадзор выдал разрешение на исследования, в которых примут участие граждане старше 18 лет, которые контактировали с родственниками с симптоматическими проявлениями коронавируса.

Pfizer испытает на россиянах новое лекарство от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам препарат представляет собой ингибитор протеазы с ритонавиром. В начале ноября Pfizer отчиталась о завершении второй фазы клинических исследований этого препарата. Как заявляли в компании, лекарство способно на 89% сократить риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом. При этом среди участников, которые принимали препарат перорально, не было отмечено летальных исходов.

В России в исследованиях примут участие 90 человек из Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов. Всего на глобальном уровне в исследованиях примут участие 7 тыс. человек из разных стран. В случае одобрения препарата местными регулирующими органами компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.

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Общество,Pfizer,Росздравнадзор,
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