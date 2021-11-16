Pfizer испытает на россиянах новое лекарство от COVID

Pfizer проведет в России клинические испытания нового лекарства от COVID-19 Paxlovid. Как сообщают « Ведомости », Росздравнадзор выдал разрешение на исследования, в которых примут участие граждане старше 18 лет, которые контактировали с родственниками с симптоматическими проявлениями коронавируса.

Сам препарат представляет собой ингибитор протеазы с ритонавиром. В начале ноября Pfizer отчиталась о завершении второй фазы клинических исследований этого препарата. Как заявляли в компании, лекарство способно на 89% сократить риски госпитализаций или смерти после заражения коронавирусом. При этом среди участников, которые принимали препарат перорально, не было отмечено летальных исходов.