«Казанского стрелка» признали вменяемым

Устроившего стрельбу в казанской школе №175 Ильназа Галявиева признали вменяемым по данным второй психолого-психиатрической экспертизы. Уголовное дело может быть передано в суд уже в декабре, сообщил адвокат обвиняемого Ильназа Галявиева Владимир Богдан, пишет «Коммерсант».

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Юрист также добавил, что после утраты статуса невменяемого Ильназ Галявиев подписал отказ от ранее нанятых адвокатов и к делу приступил защитник по назначению. Богдан не исключает, что решение было принято обвиняемым «не совсем добровольно», и заявил о намерении обжаловать действия следствия в суде, так как, по его мнению, в результате клиент фактически лишен права за защиту.

«Имеет место нарушение права на защиту, воспрепятствование ознакомлению защиты с документами дела. Васильеву и мне документы не предоставлены»,— подчеркнул Богдан.

Защитник пояснил, что он был нанят родителями Ильназа Галявиева после признания обвиняемого невменяемым. С 20 августа, по его словам, делом занимается также адвокат Алексей Васильев, привлеченный общественниками.

Напомним, 11 мая бывший ученик гимназии №175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев начал стрельбу в здании школы из ружья Hatsan Escort, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате действий молодого человека погибли семеро учеников 8 «А» класса и два учителя, пострадали более 20 человек. Галявиев сдался полиции, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).