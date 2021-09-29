Главное за день: угроза блокировки YouTube и суицид солдат на Урале

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Видео дня

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи завершились, передает ТАСС. Они продлились три часа.

Во время переговоров Путин оценил влияние Турции на ситуацию в Нагорном Карабахе. По его мнению, активно работает российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. В свою очередь лидер Турции по-русски поблагодарил Путина за встречу.

Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать YouTube

Роскомнадзор пригрозил видеохостингу YouTube блокировкой, если сервис в ближайшее время не снимет ограничения с каналов RT. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с немецких каналов RT. Блокировка ведомством расценивается в качестве «акта цензуры» и считается недопустимой.

Украине грозит отмена безвиза с ЕС

Германия, Франция и Италия обеспокоены злоупотреблением безвизовым режимом с Евросоюзом со стороны граждан Украины, Грузии, Молдавии, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренний документ ЕС, ряд европейских государств собираются поднять вопрос об отмене безвиза для подобных стран.

Согласно документу, под злоупотреблениями подразумевается незаконное проживание граждан из стран с безвизом на территории ЕС, а также их попытки получить убежище в том или ином государстве Евросоюза без должных оснований.

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались идти в Госдуму

На выборах, проходивших в России 17-19 сентября, Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева были в пятерке лидеров федерального избирательного списка «Единой России». По итогам голосования партия одержала победу.

Явлинскому провели операцию на сердце

Основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому провели операцию на сердце. Ему была сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов, сообщает Телеграм-канал Mash.

Отмечается, что накануне процедуры Григорий Алексеевич подписал согласие об оперативном вмешательстве, осознавая риски возможных осложнений. В настоящее время он остается в больнице под наблюдением медиков.

Ранее, 27 сентября сообщалось, что Явлинский госпитализирован из-за проблем с сердцем. Как рассказывал его пресс-секретарь Игорь Яковлев, Явлинский находится в одной из московских больниц. Политик на некоторое время будет вынужден оставаться под наблюдением медик.

Два солдата из одной и той же части на Урале совершили суицид

Солдат на Урале в Свердловской области покончил с собой, по данному факту начата проверка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Центрального военного округа.

«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего», — уточнили в пресс-службе.

В настоящий момент обстоятельства смерти срочника неизвестны.

Предварительно, самоубийство совершено перед заступлением в наряд.

Для части россиян подготовили ужесточение налогов

Минфин предложил внести ряд корректировок в налогообложение физлиц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Изменения могут коснуться удаленных сотрудников российских фирм, живущих за границей.

«Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России. Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации», — сказано в документе.

В США высмеяли реакцию Трампа на красоту переводчицы Путина

Пользователи соцсетей из США активно обсуждают реакцию экс-президента Дональда Трампа на красивую переводчицу Владимира Путина. Поводом послужили мемуары экс-советника американского лидера Стефани Гришем. В них она заявила, что президент РФ специально пригласил роскошную девушку, чтобы переключить внимание своего собеседника.

Некоторые американцы согласны с тем, что это был стратегический ход, другие же уверены, что отвлечь президента США можно было чем угодно.

Основатель компании Group-IB арестован в Москве

В Москве на два месяца арестовали основателя и генерального директора известной IT-компании Group-IB Илью Сачкова. Его подозревают в госизмене, сообщает Forbes.

Накануне в офисе компании провели обыски. Ее представитель Ника Комарова подтвердила РБК, что утром 28 сентября в столичной штаб-квартире Group-IB по России и СНГ были проведены оперативные мероприятия. В пресс-службе пояснили, что сотрудники правоохранительных структур ушли из офиса компании вечером того же дня.

США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

Американские власти обвинили Москву в том, что она якобы заблокировала проведение ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам человеческого измерения, которое было запланировано в Варшаве на 27 сентября, говорится на сайте Госдепа США со ссылкой на заявление главы ведомства Энтони Блинкена.

«К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу», - сообщил дипломат.