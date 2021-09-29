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Явлинскому провели операцию на сердце

Елена Прошина
1 час назад

Основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому провели операцию на сердце. Ему была сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов, сообщает Телеграм-канал Mash.

Явлинскому провели операцию на сердце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне процедуры Григорий Алексеевич подписал согласие об оперативном вмешательстве, осознавая риски возможных осложнений. В настоящее время он остается в больнице под наблюдением медиков.

Ранее, 27 сентября сообщалось, что Явлинский госпитализирован из-за проблем с сердцем. Как рассказывал его пресс-секретарь Игорь Яковлев, Явлинский находится в одной из московских больниц. Политик на некоторое время будет вынужден оставаться под наблюдением медик.

«Сейчас его состояние удовлетворительное. Врачи предпринимают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться в больнице», – уточнял Яковлев.

Ранее некоторые издания сообщали, что Григорий Явлинский в минувшие выходные пожаловался на тяжесть в груди и проблемы с дыханием. Представитель «Яблока» Сергей Митрохин подтвердил, что основатель партии обратился к лечащему врачу, и отметил РИА Новости, что жизни политика ничто не угрожает.

Явлинский экстренно госпитализирован

Также ранее стало известно, что Явлинский проголосовал на выборах в Госдуму в Москве на участке 2589, который был организован в школе 1440 на Осеннем бульваре. По итогам выборов партия «Яблоко» не смогла набрать 5%-й проходной барьер.

Политика,Сергей Митрохин,Игорь Яковлев,Григорий Явлинский,Партия "Яблоко",Госдума,РИА Новости,
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