Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать YouTube

Роскомнадзор пригрозил видеохостингу YouTube блокировкой, если сервис в ближайшее время не снимет ограничения с каналов RT. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с немецких каналов RT. Блокировка ведомством расценивается в качестве «акта цензуры» и считается недопустимой.
Представители Google уже сообщили, что RT DE и Der Fehlende Part заблокированы, поскольку они не один раз публиковали «ложные данные о коронавирусной инфекции».
Главный редактор RT Маргарита Симоньян охарактеризовала произошедшее как медийную войну, «объявленную государством Германия государству Россия». При этом она попросила «родное государство» запретить в РФ Дойче Велле и другие немецкие издания.
Ранее сообщалось, что компании Google может грозить штраф до 1 млн рублей, если она не выполнит требования о разблокировке каналов RT на YouTube, а в случае повторного отказа выполнить требования размер штрафа может доходить до 3 млн рублей, уточнили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
«Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре выкладываемого в аккаунтах российских средствах массовой информации контента, используя формальные предлоги. Ранее видеохостинг не один раз накладывал ограничения на официальные аккаунты и публикации российского издания Russia Today», — рассказали в ведомстве.