Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать YouTube

Роскомнадзор пригрозил видеохостингу YouTube блокировкой, если сервис в ближайшее время не снимет ограничения с каналов RT. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с немецких каналов RT. Блокировка ведомством расценивается в качестве «акта цензуры» и считается недопустимой.

Представители Google уже сообщили, что RT DE и Der Fehlende Part заблокированы, поскольку они не один раз публиковали «ложные данные о коронавирусной инфекции».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян охарактеризовала произошедшее как медийную войну, «объявленную государством Германия государству Россия». При этом она попросила «родное государство» запретить в РФ Дойче Велле и другие немецкие издания.