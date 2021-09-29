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Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать YouTube

Анна Безрукова
21 минуту назад

Роскомнадзор пригрозил видеохостингу YouTube блокировкой, если сервис в ближайшее время не снимет ограничения с каналов RT. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать YouTube
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с немецких каналов RT. Блокировка ведомством расценивается в качестве «акта цензуры» и считается недопустимой.

МИД России отреагировал на удаление каналов RT на YouTube

Представители Google уже сообщили, что RT DE и Der Fehlende Part заблокированы, поскольку они не один раз публиковали «ложные данные о коронавирусной инфекции».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян охарактеризовала произошедшее как медийную войну, «объявленную государством Германия государству Россия». При этом она попросила «родное государство» запретить в РФ Дойче Велле и другие немецкие издания.

Ранее сообщалось, что компании Google может грозить штраф до 1 млн рублей, если она не выполнит требования о разблокировке каналов RT на YouTube, а в случае повторного отказа выполнить требования размер штрафа может доходить до 3 млн рублей, уточнили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

«Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре выкладываемого в аккаунтах российских средствах массовой информации контента, используя формальные предлоги. Ранее видеохостинг не один раз накладывал ограничения на официальные аккаунты и публикации российского издания Russia Today», — рассказали в ведомстве.

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