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США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

Елена Прошина
32 минуты назад

Американские власти обвинили Москву в том, что она якобы заблокировала проведение ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам человеческого измерения, которое было запланировано в Варшаве на 27 сентября, говорится на сайте Госдепа США со ссылкой на заявление главы ведомства Энтони Блинкена.

США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
Фото: ReutersReuters

«К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу», - сообщил дипломат.

Он отметил, что российские власти пытались заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека в стране.

Глава Госдепа подчеркнул, что США ожидают, что ОБСЕ и страны-участницы организации начнут проводить запланированные встречи, посвященные правам человека. В свою очередь Вашингтон продолжит принимать все необходимые меры, чтобы привлечь внимание к проблемам в области прав человека в регионе ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, высокопоставленные чиновники, бизнесмены и журналисты были включены в санкционный список США в связи с «нарушением прав человека». В перечень попали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, замглавы Минобороны Андрей Картаполов, экс-министр юстиции Павел Крашенинников и другие.

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