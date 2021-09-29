США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве

«К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу», - сообщил дипломат.

Он отметил, что российские власти пытались заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека в стране.

Глава Госдепа подчеркнул, что США ожидают, что ОБСЕ и страны-участницы организации начнут проводить запланированные встречи, посвященные правам человека. В свою очередь Вашингтон продолжит принимать все необходимые меры, чтобы привлечь внимание к проблемам в области прав человека в регионе ОБСЕ.