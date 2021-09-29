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Основатель компании Group-IB Илья Сачков арестован в Москве

Елена Прошина
31 минуту назад

В Москве на два месяца арестовали основателя и генерального директора известной IT-компании Group-IB Илью Сачкова. Его подозревают в госизмене, сообщает Forbes.

Основатель компании Group-IB арестован в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне в офисе компании провели обыски. Ее представитель Ника Комарова подтвердила РБК, что утром 28 сентября в столичной штаб-квартире Group-IB по России и СНГ были проведены оперативные мероприятия. В пресс-службе пояснили, что сотрудники правоохранительных структур ушли из офиса компании вечером того же дня.

Ранее РБК писало, что в ночь на 29 сентября возле здания, где располагается офис компании, находились пассажирский автобус и минивен с тонированными стеклами, при этом в автобус из здания перетаскивались вещи. На проходной были замечены двое вооруженных мужчин в масках и тактической одежде, причем они отказались пускать корреспондентов RTVI внутрь.

Представитель компании также сообщила РБК, что клиенты Group-IB обслуживаются в штатном режиме, а «территориальная распределенность инфраструктуры компании в режиме 24/7 обеспечивает безопасность данных клиентов и работоспособность всех сервисов Group-IB, а также критически важных бизнес-процессов в российских и международных офисах компании».

Ранее Сачков заявлял, что если российский офис компании будет закрыт, ее функции лягут на подразделение в Сингапуре.

Происшествия,Илья Сачков,РБК,Forbes,
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