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В США высмеяли реакцию Трампа на красоту переводчицы Путина

Елена Прошина
52 минуты назад

Пользователи соцсетей из США активно обсуждают реакцию экс-президента Дональда Трампа на красивую переводчицу Владимира Путина. Поводом послужили мемуары экс-советника американского лидера Стефани Гришем. В них она заявила, что президент РФ специально пригласил роскошную девушку, чтобы переключить внимание своего собеседника.

В США высмеяли реакцию Трампа на красоту переводчицы Путина
Фото: ReutersReuters

Некоторые американцы согласны с тем, что это был стратегический ход, другие же уверены, что отвлечь президента США можно было чем угодно.

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Как отметил пользователь Twitter Алан Корс, в такой ситуации смог бы сработать даже «блестящий шар». Стив Миллер с ним согласился.

«Он явно обладает концентрацией внимания домашнего растения и умственными способностями пятилетнего ребенка. Они могли просто повесить перед ним ключи или деньги», – написал Миллер.

Один из пользователей соцсети отметил, что девушка действительно может быть хорошим переводчиком, однако Трамп, увидев привлекательную женщину, никогда бы не подумал, что она здесь, потому что «может выполнять свою работу».

Другие пользователи заметили, что Путин якобы владеет английским лучше, чем Трамп, а потому использование переводчиков для отвлечения не удивительно.

«Трамп был похож на собаку, которую отвлекла белка, и Путин знал это», – написала Элизабет Мосс.

По этому поводу высказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Путин не выбирает переводчиков самостоятельно – их предоставляет Министерство иностранных дел.

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