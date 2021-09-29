В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались идти в Госдуму

Алиса Селезнёва
44 минуты назад

Министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева отказались от своих мандатов депутатов Госдумы. Об этом со ссылкой на Центризбирком пишет РИА Новости.

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались идти в Госдуму
Фото: ТАССТАСС

На выборах, проходивших в России 17-19 сентября, Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева были в пятерке лидеров федерального избирательного списка «Единой России». По итогам голосования партия одержала победу.

Подведены итоги выборов в Госдуму. Ключевые цифры

На прошедшей после выборов встрече Владимир Путин сообщил, что детский омбудсмен Анна Кузнецова, также входившая в первую пятерку списка партии на выборах, будет напрямую координировать направление по защите семьи и детей «прямо в самой Госдуме».

Сегодня стало известно, что в проекте постановления Центральной избирательной комиссии России список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила Анна Кузнецова, а другие политики и общественные деятели из первой пятерки «Единой России» в нем не значатся.

Политика,Денис Проценко,Елена Шмелева,Анна Кузнецова,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,Центризбирком России,Единая Россия,Госдума,МИД,РИА Новости,
35
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители