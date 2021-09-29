Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались идти в Госдуму

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На выборах, проходивших в России 17-19 сентября, Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева были в пятерке лидеров федерального избирательного списка «Единой России». По итогам голосования партия одержала победу.

На прошедшей после выборов встрече Владимир Путин сообщил, что детский омбудсмен Анна Кузнецова, также входившая в первую пятерку списка партии на выборах, будет напрямую координировать направление по защите семьи и детей «прямо в самой Госдуме».