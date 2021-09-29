Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались идти в Госдуму

Министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева отказались от своих мандатов депутатов Госдумы. Об этом со ссылкой на Центризбирком пишет РИА Новости.
На выборах, проходивших в России 17-19 сентября, Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева были в пятерке лидеров федерального избирательного списка «Единой России». По итогам голосования партия одержала победу.
На прошедшей после выборов встрече Владимир Путин сообщил, что детский омбудсмен Анна Кузнецова, также входившая в первую пятерку списка партии на выборах, будет напрямую координировать направление по защите семьи и детей «прямо в самой Госдуме».
Сегодня стало известно, что в проекте постановления Центральной избирательной комиссии России список депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, возглавила Анна Кузнецова, а другие политики и общественные деятели из первой пятерки «Единой России» в нем не значатся.