Два солдата из одной и той же части на Урале совершили суицид

Солдат на Урале в Свердловской области покончил с собой, по данному факту начата проверка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Иван Катлинских, отклонившийся от маршрута патрулирования и заблудившийся в ходе учений в лесу, был найден мертвым. Воинская часть, где служил 20-летний солдат, расположена в поселке Свободный под Нижним Тагилом. В силовых структурах уточняли, что личные вещи и оружие молодого человека были найдены. Причиной смерти стал удар током, когда солдат забрался на столб для осмотра местности.