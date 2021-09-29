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ЦВО подтвердил самоубийство срочника на Урале

Газета.Ru
48 минут назад

Солдат на Урале в Свердловской области покончил с собой, по данному факту начата проверка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Центрального военного округа.

Два солдата из одной и той же части на Урале совершили суицид
Фото: ТАССТАСС

«Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего», — уточнили в пресс-службе.

В настоящий момент обстоятельства смерти срочника неизвестны.

Предварительно, самоубийство совершено перед заступлением в наряд.

Пропавшего солдата-срочника обнаружили мертвым

Ранее сообщалось, что военнослужащий Иван Катлинских, отклонившийся от маршрута патрулирования и заблудившийся в ходе учений в лесу, был найден мертвым. Воинская часть, где служил 20-летний солдат, расположена в поселке Свободный под Нижним Тагилом. В силовых структурах уточняли, что личные вещи и оружие молодого человека были найдены. Причиной смерти стал удар током, когда солдат забрался на столб для осмотра местности.

Происшествия,МВД,
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