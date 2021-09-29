Украине грозит отмена безвиза с ЕС

Германия, Франция и Италия обеспокоены злоупотреблением безвизовым режимом с Евросоюзом со стороны граждан Украины, Грузии, Молдавии, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренний документ ЕС, ряд европейских государств собираются поднять вопрос об отмене безвиза для подобных стран.

Согласно документу, под злоупотреблениями подразумевается незаконное проживание граждан из стран с безвизом на территории ЕС, а также их попытки получить убежище в том или ином государстве Евросоюза без должных оснований.

При этом большинство европейских стран волнует рост случаев злоупотребления со стороны граждан Молдавии, количество нарушений с их стороны выросло на 429% по сравнению с данным за 2019 год. А ситуация с украинцами больше всего беспокоит Чехию, где отмечают увеличение числа необоснованных ходатайств о предоставлении убежища со стороны граждан Украины — правда, рост также наблюдается со стороны грузин и молдаван.