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В ЕС разочарованы злоупотреблением безвизом со стороны Украины

Газета.Ru
16 минут назад

Германия, Франция и Италия обеспокоены злоупотреблением безвизовым режимом с Евросоюзом со стороны граждан Украины, Грузии, Молдавии, а также стран Западных Балкан. Как пишет Euobserver со ссылкой на внутренний документ ЕС, ряд европейских государств собираются поднять вопрос об отмене безвиза для подобных стран.

Украине грозит отмена безвиза с ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно документу, под злоупотреблениями подразумевается незаконное проживание граждан из стран с безвизом на территории ЕС, а также их попытки получить убежище в том или ином государстве Евросоюза без должных оснований.

В Евросоюзе поспорили о будущем 6 стран

При этом большинство европейских стран волнует рост случаев злоупотребления со стороны граждан Молдавии, количество нарушений с их стороны выросло на 429% по сравнению с данным за 2019 год. А ситуация с украинцами больше всего беспокоит Чехию, где отмечают увеличение числа необоснованных ходатайств о предоставлении убежища со стороны граждан Украины — правда, рост также наблюдается со стороны грузин и молдаван.

Ранее сообщалось, что Евросоюз больше не может гарантировать будущее членство шести стран Западных Балкан в объединении.

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