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Пока вы не уснули: дома миллионов россиян оказались под угрозой 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: дома миллионов россиян оказались под угрозой
Фото: depositphotos.com
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Дома миллионов россиян оказались под угрозой разрушения

Дома миллионов россиян, которые живут в зоне вечной мерзлоты, оказались под угрозой. Из-за глобального потепления фундамент зданий разрушается.
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Министр культуры нецензурно прервала главу Крыма

В Крыму на правительственном совещании министр культуры региона Арина Новосельская выругалась в микрофон, думая, что он выключен. Глава республики Сергей Аксёнов очень возмутился поведением чиновницы.
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Володин заявил об уходе России от зависимости от доллара

В конце февраля Россия изменила валютную структуру средств Фонда национального благосостояния — она включила в нее японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно.
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Турция меняет правила въезда

Турецкое Министерство здравоохранения приняло решение с 15 марта отменить требование по заполнению бумажной COVID-анкеты на всех рейсах в страну, кроме транзитных.
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США отказались от помощи России для замерзавших штатов

Соединённые Штаты отказались принять гуманитарную помощь России, когда столкнулись с аномальным похолоданием на юге страны, но проявили интерес к российскому опыту приспособления к холодам.
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В России резко подорожает жилье

По данным Минстроя, в России не хватает 1,2 млн строителей. К проблемам на стройках привела пандемия коронавируса, закрытие границ и отъезд на родину трудовых мигрантов.
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Ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca

Случаи тромбоэмолии среди вакцинированных препаратом компании AstraZeneca вызвали приостановку использования партии этой вакцины в нескольких странах.
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Кремль заявил о разногласиях с администрацией Байдена

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что разговоров о контактах Путина и Байдена пока не ведется.
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Обезглавившую ребенка няню выпустят спустя 5 лет

Убившая в Москве четырёхлетнего ребёнка няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова в ближайшее время может выйти на свободу. Пять лет женщина находилась на принудительном лечении от шизофрении.
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В НАТО подготовили тысячи украинских солдат к городским боям

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За минувшие шесть лет военные специалисты НАТО обучили около 16 тысяч украинских солдат ведению боя в городских условиях, заявил генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сирский.
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Видео дня. В Африке нашли гору, на 90% состоящую из золота
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В мире , Гюльчехра Бобокулова , Арина Новосельская , Дмитрий Песков , Сергей Аксенов , Минздрав РФ , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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