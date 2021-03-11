Пока вы не уснули: дома миллионов россиян оказались под угрозой 

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Дома миллионов россиян оказались под угрозой разрушения
Дома миллионов россиян, которые живут в зоне вечной мерзлоты, оказались под угрозой. Из-за глобального потепления фундамент зданий разрушается.
Министр культуры нецензурно прервала главу Крыма
В Крыму на правительственном совещании министр культуры региона Арина Новосельская выругалась в микрофон, думая, что он выключен. Глава республики Сергей Аксёнов очень возмутился поведением чиновницы.
Володин заявил об уходе России от зависимости от доллара
В конце февраля Россия изменила валютную структуру средств Фонда национального благосостояния — она включила в нее японскую йену и китайский юань с долями 5% и 15% соответственно.
Турция меняет правила въезда
Турецкое Министерство здравоохранения приняло решение с 15 марта отменить требование по заполнению бумажной COVID-анкеты на всех рейсах в страну, кроме транзитных.
США отказались от помощи России для замерзавших штатов
Соединённые Штаты отказались принять гуманитарную помощь России, когда столкнулись с аномальным похолоданием на юге страны, но проявили интерес к российскому опыту приспособления к холодам.
В России резко подорожает жилье
По данным Минстроя, в России не хватает 1,2 млн строителей. К проблемам на стройках привела пандемия коронавируса, закрытие границ и отъезд на родину трудовых мигрантов.
Ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca
Случаи тромбоэмолии среди вакцинированных препаратом компании AstraZeneca вызвали приостановку использования партии этой вакцины в нескольких странах.
Кремль заявил о разногласиях с администрацией Байдена
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что разговоров о контактах Путина и Байдена пока не ведется.
Обезглавившую ребенка няню выпустят спустя 5 лет
Убившая в Москве четырёхлетнего ребёнка няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова в ближайшее время может выйти на свободу. Пять лет женщина находилась на принудительном лечении от шизофрении.
В НАТО подготовили тысячи украинских солдат к городским боям
За минувшие шесть лет военные специалисты НАТО обучили около 16 тысяч украинских солдат ведению боя в городских условиях, заявил генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сирский.