Министр культуры нецензурно прервала главу Крыма

Журналисты опубликовали скандальный эпизод, запечатленный на видео. На записи Аксёнов рассуждает о ходе реализации инфраструктурных проектов на полуострове. Едва он замолкает, слышен шум микрофона и гневное восклицание Новосельской.

Новосельская тут же просила прощения у Аксёнова и коллег, жалуясь, что у неё «отключилась машина».

Ранее, как сообщал «Рамблер», пьяный замполит на подводном стратегическом крейсере «Карелия» по громкой связи обматерил мичмана и его супругу. В результате командование объявило ему неполное служебное соответствие. Замполит попытался опротестовать решение в суде, уверяя, что не имел цели кого-либо оскорбить, но его требование удовлетворено не было.