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Министр культуры нецензурно прервала главу Крыма

Павел Тиунов
37 минут назад
В Крыму на правительственном совещании министр культуры региона Арина Новосельская выругалась в микрофон, думая, что он выключен, сообщает Telegram-канал Baza. Глава республики Сергей Аксёнов очень возмутился поведением чиновницы.
Журналисты опубликовали скандальный эпизод, запечатленный на видео. На записи Аксёнов рассуждает о ходе реализации инфраструктурных проектов на полуострове. Едва он замолкает, слышен шум микрофона и гневное восклицание Новосельской.
«Ё твою мать! Поставили как обезьяне», - возмутилась чиновница.
Аксёнов сразу отреагировал на услышанное.
«Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что вообще что ли?... Михаил Анатольевич (Назаров – зампред правительства республики – прим. ред.), расследование служебное проведите», - потребовал глава региона.
Новосельская тут же просила прощения у Аксёнова и коллег, жалуясь, что у неё «отключилась машина».
Ранее, как сообщал «Рамблер», пьяный замполит на подводном стратегическом крейсере «Карелия» по громкой связи обматерил мичмана и его супругу. В результате командование объявило ему неполное служебное соответствие. Замполит попытался опротестовать решение в суде, уверяя, что не имел цели кого-либо оскорбить, но его требование удовлетворено не было.
Политика,Видео,Арина Новосельская,Сергей Аксенов,Республика Крым,
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