В НАТО подготовили тысячи украинских солдат к городским боям

За минувшие шесть лет военные специалисты НАТО обучили около 16 тысяч украинских солдат ведению боя в городских условиях, заявил генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сирский. Киев и дальше намерен развивать сотрудничество с Североатлантическим альянсом, сообщает «Укринформ».

Фото: Facebook.com Facebook.com

Сирский сделал заявление на совместной пресс-конференции с командующим сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутье.

Он подчеркнул, что в период с 2015 года офицеры международных тренировочных миссий альянса подготовили более 19 тысяч украинских солдат, 16 тысяч из которых обучились ведению боя в городах. По словам украинского военачальника, в перспективе планируется развить систему учебных центров ВСУ при помощи НАТО.

«С помощью наших американских партнеров создается центр имитационного моделирования», - отметил Сирский.

Он добавил, что в ближайшее время будут организованы совместные учения по подготовке механизированных мотопехотных бригад. Цель отработки манёвров – повысить качество и интенсивность подготовки солдат ВСУ.