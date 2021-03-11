В НАТО подготовили тысячи украинских солдат к городским боям

За минувшие шесть лет военные специалисты НАТО
обучили около 16 тысяч украинских солдат ведению боя в городских условиях, заявил
генерал-полковник Вооружённых сил Украины
(ВСУ) Александр Сирский. Киев
и дальше намерен развивать сотрудничество с Североатлантическим альянсом, сообщает «Укринформ».
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Сирский сделал заявление на совместной пресс-конференции с командующим сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутье.
Он подчеркнул, что в период с 2015 года офицеры международных тренировочных миссий альянса подготовили более 19 тысяч украинских солдат, 16 тысяч из которых обучились ведению боя в городах. По словам украинского военачальника, в перспективе планируется развить систему учебных центров ВСУ при помощи НАТО.
«С помощью наших американских партнеров создается центр имитационного моделирования», - отметил Сирский.
Он добавил, что в ближайшее время будут организованы совместные учения по подготовке механизированных мотопехотных бригад. Цель отработки манёвров – повысить качество и интенсивность подготовки солдат ВСУ.
Военные эксперты, как сообщал «Рамблер», прогнозируют, что весной в Донбассе ситуация обострится, а украинская армия перейдет в наступление. На фоне новостей о грядущей эскалации конфликта стало известно, что НАТО совместно с Украиной ближе к лету устроят крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области. Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют «расширение Сувалкского коридора» (гипотетический сухопутный «коридор» между Белоруссией и Калининградской областью – прим. ред.), а также отработают «изоляцию Крыма» от России.