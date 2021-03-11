В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В НАТО подготовили тысячи украинских солдат к городским боям

Павел Тиунов
34 минуты назад
За минувшие шесть лет военные специалисты НАТО обучили около 16 тысяч украинских солдат ведению боя в городских условиях, заявил генерал-полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сирский. Киев и дальше намерен развивать сотрудничество с Североатлантическим альянсом, сообщает «Укринформ».
В НАТО подготовили тысячи украинских солдат к городским боям
Фото: Facebook.comFacebook.com
Сирский сделал заявление на совместной пресс-конференции с командующим сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутье.
Он подчеркнул, что в период с 2015 года офицеры международных тренировочных миссий альянса подготовили более 19 тысяч украинских солдат, 16 тысяч из которых обучились ведению боя в городах. По словам украинского военачальника, в перспективе планируется развить систему учебных центров ВСУ при помощи НАТО.
«С помощью наших американских партнеров создается центр имитационного моделирования», - отметил Сирский.
Он добавил, что в ближайшее время будут организованы совместные учения по подготовке механизированных мотопехотных бригад. Цель отработки манёвров – повысить качество и интенсивность подготовки солдат ВСУ.
Военные эксперты, как сообщал «Рамблер», прогнозируют, что весной в Донбассе ситуация обострится, а украинская армия перейдет в наступление. На фоне новостей о грядущей эскалации конфликта стало известно, что НАТО совместно с Украиной ближе к лету устроят крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области. Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют «расширение Сувалкского коридора» (гипотетический сухопутный «коридор» между Белоруссией и Калининградской областью – прим. ред.), а также отработают «изоляцию Крыма» от России.
В мире,Армия,НАТО,Укринформ,Киев,Украина,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители