Турция меняет правила въезда

Правила въезда в Турцию изменятся с 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Royal Flight.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Турецкое Министерство здравоохранения приняло решение с 15 марта отменить требование по заполнению бумажной COVID-анкеты на всех рейсах в страну, кроме транзитных.

Вместо этого с 15 марта пассажиры будут должны за 72 часа до прилета в Турцию заполнить форму на сайте Минздрава, распечатать ее или скачать на электронное устройство и предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

«Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано», — сообщает пресс-служба Royal Flight.

В анкете необходимо указать имя, фамилию, пол, страну рождения, национальность, номер телефона, адрес электронной почты, дату и способ прибытия в Турцию, адрес проживания там, а также страны, посещенные в течение 10 последних дней.