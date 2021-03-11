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Турция меняет правила въезда

Артём Кульша
1 час назад
Правила въезда в Турцию изменятся с 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Royal Flight.
Турция меняет правила въезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Турецкое Министерство здравоохранения приняло решение с 15 марта отменить требование по заполнению бумажной COVID-анкеты на всех рейсах в страну, кроме транзитных.
Вместо этого с 15 марта пассажиры будут должны за 72 часа до прилета в Турцию заполнить форму на сайте Минздрава, распечатать ее или скачать на электронное устройство и предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.
«Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано», — сообщает пресс-служба Royal Flight.
В анкете необходимо указать имя, фамилию, пол, страну рождения, национальность, номер телефона, адрес электронной почты, дату и способ прибытия в Турцию, адрес проживания там, а также страны, посещенные в течение 10 последних дней.
На основе данной информации будет автоматически создан HES-код, содержащий информацию о местонахождении и истории перемещений туриста. Благодаря ему власти Турции смогут связаться с ним в случае его контакта с пациентом с коронавирусной инфекций COVID-19.
В мире,Минздрав РФ,Турция,
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