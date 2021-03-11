Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Кремль заявил о критических разногласиях Москвы с новой администрацией США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Контакты с новой американской администрацией осуществляются по дипломатическим каналам регулярно, но на этом уровне происходит много критических разногласий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, ведутся рабочие контакты (с администрацией США) по дипломатическим каналам. Они непростые. Тем не менее они есть. И это главное», — подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что сложность заключается в наличии «многих критических разногласий», передает ТАСС. Песков также сообщил, что разговоров о контактах Путина и Байдена пока не ведется.
Кроме того, в Кремле уточнили, что не получали предложений об участии Владимира Путина в саммите по климату, организуемом США.

«Вы знаете, пока нет никаких планов у президента. И мне не известно о том, что было какое-то приглашение. Если были какие-то контакты по дипканалам, то, наверное, это лучше перепроверить в МИДе», — ответил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США собираются провести саммит по климату 22 апреля или чуть раньше.
В Кремле выразили озабоченность ситуацией в Донбассе
Тем временем стало известно, что Соединенные Штаты не только затягивают выдачу виз новым российским дипсотрудникам, но и не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Москве ответили на заявление Киева о «новом плане» по Донбассу В Москве ответили на заявление Киева о «новом плане» по Донбассу США отказались продлевать визы российским дипломатам США отказались продлевать визы российским дипломатам «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире
Комментарии 182
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , МИД , Администрация США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ведущего придавило огромным экраном в прямом эфире
00:16
Ведущего придавило огромным экраном в прямом эфире
Происшествия В мире
В США удивились «надувному» советскому ядерному «Скальпелю»
00:07
В США удивились «надувному» советскому ядерному «Скальпелю»
Армия Оружие
Блогерша появилась на горном курорте Сочи в купальнике
00:25
Блогерша появилась на горном курорте Сочи в купальнике
Общество
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
00:44
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
Происшествия Новости Москвы
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
03:04
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
Наука и техника
Бродячая собака напала на детей в Новосибирске
00:27
Бродячая собака напала на детей в Новосибирске
Происшествия
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
00:32
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
Происшествия В мире
У берегов Румынии затонул сухогруз
00:20
У берегов Румынии затонул сухогруз
Происшествия В мире
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
00:45
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
Происшествия
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение