Контакты с новой американской администрацией осуществляются по дипломатическим каналам регулярно, но на этом уровне происходит много критических разногласий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Разумеется, ведутся рабочие контакты (с администрацией США) по дипломатическим каналам. Они непростые. Тем не менее они есть. И это главное», — подчеркнул представитель Кремля.

Он уточнил, что сложность заключается в наличии «многих критических разногласий», передает ТАСС . Песков также сообщил, что разговоров о контактах Путина и Байдена пока не ведется.

Кроме того, в Кремле уточнили, что не получали предложений об участии Владимира Путина в саммите по климату, организуемом США.

«Вы знаете, пока нет никаких планов у президента. И мне не известно о том, что было какое-то приглашение. Если были какие-то контакты по дипканалам, то, наверное, это лучше перепроверить в МИДе», — ответил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США собираются провести саммит по климату 22 апреля или чуть раньше.