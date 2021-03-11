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Москва

США отказались принять помощь России для замерзавших штатов 

ИА Regnum 2 часа назад
США отказались от помощи России для замерзавших штатов
Фото: Reuters
Соединённые Штаты отказались принять гуманитарную помощь России, когда столкнулись с аномальным похолоданием на юге страны, но проявили интерес к российскому опыту приспособления к холодам, сообщил 10 марта генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

«Мы запросили власти наиболее пострадавших штатов — Техаса, Оклахомы и Луизианы — не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить», — цитирует РИА Новости дипломата.

По словам Захарова, американцев в большей степени интересовал опыт строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам.
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что близкие к нулю температуры установились на юге США в середине февраля 2020 года. Погодная аномалия стала неожиданной для местных властей, которые позже признали, что оказались не готовы к пришедшим холодам и снегопадам. Жертвами холодов в трёх штатах стали по меньшей мере 58 человек.
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В мире , Александр Захаров , ИА REGNUM , РИА Новости , США
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