Латвии, Литве и Случаи тромбоэмолии среди вакцинированных препаратом компании AstraZeneca вызвали приостановку использования партии этой вакцины в Австрии Эстонии , а Дания вообще ограничила вакцинацию этим препаратом на две недели.

В четверг власти Дании сообщили о решении приостановить использование вакцины AstraZeneca на две недели. Этот шаг был предпринят в связи с сообщениями о возможном образовании тромбов после прививок.

Дания, впрочем, не первая страна, в которой возникли опасения по поводу использования этой вакцины. На прошлой неделе в качестве меры предосторожности приостановить использование партии вакцины AstraZeneca решили и власти Австрии. Там причиной такого решения стали смерть одной привитой женщины и заболевание другой. Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле.

Европейский лекарственный регулятор — Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) — сообщил, что в целом эта партия общим количеством в миллион доз была доставлена в семнадцать стран Евросоюза : Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.

Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия после сообщений о смерти и заболеваниях вакцинированных приняли решение приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca до окончания расследования для выявления причинно-следственной связи. В большинстве других стран вакцинация препаратом AstraZeneca продолжается.

Регулятор ЕС сообщил, что пока не связывает инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в Австрии, с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами, при этом пообещал продолжить изучение партии вакцины.

Расследование смерти пациента после применения вакцины AstraZeneca ведется не только в Европе. Свою проверку проводит и Южная Корея, где после вакцинации препаратом скончались пять человек. Однако там вакцина разрешена для использования.

В четверг информацию о подозрении на тромбоз у пациента, привившегося вакциной от коронавируса компании AstraZeneca, получил голландский центр Lareb, занимающийся выявлением побочных эффектов. Власти страны решили провести расследование этого случая.