Отрезавшую ребёнку голову няню могут освободить

Убившая в Москве четырёхлетнего ребёнка няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова в ближайшее время может выйти на свободу. Пять лет женщина находилась на принудительном лечении от шизофрении. Теперь у неё, по некоторым данным, наметился значительный прогресс.

Трагедия произошла 29 февраля 2016 года. Бобокулова присматривала за четырёхлетней Анастасией Мещеряковой. Ребёнок из-за родовой травмы не мог ходить и почти не говорил.

После того как родители ушли на работу, а старший ребёнок — в школу, в квартире начался пожар. Соседка позвонила спасателям. Когда огонь потушили, они обнаружили обезглавленное тело девочки. В это время на станции метро «Октябрьское поле» уже полчаса ходила Бобокулова и демонстрировала прохожим отрезанную детскую голову. Женщина кричала, читала молитвы и угрожала взорвать себя. Один из полицейских бросился на неё, но взрыва не последовало. Убийцу забрали в отделение полиции.

До суда женщина находилась под арестом. После страшной трагедии психиатрическая экспертиза признала её невменяемой и отправили на принудительное лечение.

Известно, что няня-убийца является гражданкой Узбекистана, поэтому после освобождения из психиатрической клиники её должны будут направить в Многофункциональный миграционный центр, а затем депортировать. Весь этот процесс может занять несколько лет, передаёт телеканал «360».