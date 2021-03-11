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Москва

Отрезавшая ребёнку голову няня готовится выйти на свободу 

News.ru 29 минут назад
Отрезавшую ребёнку голову няню могут освободить
Фото: РИА Новости
Убившая в Москве четырёхлетнего ребёнка няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова в ближайшее время может выйти на свободу. Пять лет женщина находилась на принудительном лечении от шизофрении. Теперь у неё, по некоторым данным, наметился значительный прогресс.
Трагедия произошла 29 февраля 2016 года. Бобокулова присматривала за четырёхлетней Анастасией Мещеряковой. Ребёнок из-за родовой травмы не мог ходить и почти не говорил.
После того как родители ушли на работу, а старший ребёнок — в школу, в квартире начался пожар. Соседка позвонила спасателям. Когда огонь потушили, они обнаружили обезглавленное тело девочки. В это время на станции метро «Октябрьское поле» уже полчаса ходила Бобокулова и демонстрировала прохожим отрезанную детскую голову. Женщина кричала, читала молитвы и угрожала взорвать себя. Один из полицейских бросился на неё, но взрыва не последовало. Убийцу забрали в отделение полиции.
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До суда женщина находилась под арестом. После страшной трагедии психиатрическая экспертиза признала её невменяемой и отправили на принудительное лечение.
Известно, что няня-убийца является гражданкой Узбекистана, поэтому после освобождения из психиатрической клиники её должны будут направить в Многофункциональный миграционный центр, а затем депортировать. Весь этот процесс может занять несколько лет, передаёт телеканал «360».
Ранее NEWS.ru сообщал, что после 17 лет заключения на свободу вышел «скопинский маньяк» Виктор Мохов. В течение нескольких лет он удерживал в сексуальном рабстве двух подростков. Маньяк оборудовал на участке своего дома подземную тюрьму и с 2000 по 2004 год удерживал в ней двух девочек, которым на момент похищения было 14 и 17 лет. Одна из них родила ему двух детей, однако Мохов отбирал новорождённых. Девочки смогли выбраться из заточения после того, как им удалось передать записку на волю.
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Комментарии
Происшествия , Гюльчехра Бобокулова , Виктор Мохов
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