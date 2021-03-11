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Москва

Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за глобального потепления 

Lenta.ru 1 час назад
Дома миллионов россиян, которые живут в зоне вечной мерзлоты, оказались под угрозой. Из-за глобального потепления фундамент зданий разрушается, местами износ конструкций превышает 20 процентов. Об этом «Ленте.ру» рассказали опрошенные эксперты.
Криолитозона, слой земной коры с содержанием пластов льда, занимает 65 процентов территории России. Для строительства на таких территориях используют специальные технологии. Многолетнемерзлые грунты становятся основой фундамента: под домом делают холодное подполье или приподнимают здание на сваях на один-два метра.
Однако повышение средней температуры даже на пару градусов ведет к принципиальному изменению свойств подобных грунтов. Россия в этом плане установила антирекорд и обогнала среднемировые климатические показатели в три-четыре раза.
Ряд регионов ожидает аномальное потепление
В результате срок эксплуатации зданий, изначально рассчитанных на 60-70 лет, снизился даже при дорогостоящем обслуживании до 30-50. Временные меры вроде ремонта не помогут решить проблему, поскольку лишь ненадолго притормозят разрушение несущих конструкций.
Даже учитывая тот факт, что имеются зарубежные примеры переселения арктических городов, для России приходится разрабатывать новую модель, рассказали «Ленте.ру» специалисты. Это связано с масштабом работ: тот же Норильск по численности населения города в таких экстремальных условиях не имеет аналогов в мире.
В настоящее время специалисты разработали планы развития отдельных территорий российской Арктики, но этого недостаточно. Проблема требует комплексного решения, в частности благоустройства северных городов с учетом специфики региона. Инвестиции в создание и поддержание современной инфраструктуры оцениваются в миллиарды рублей.
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Экология , Видео , Общество , Lenta.ru
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