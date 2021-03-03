Пока вы не уснули: Навальный написал из СИЗО

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Военным ДНР разрешили открывать упреждающий огонь

Военным самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины.

«Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции ДНР.

В соцсетях Навального появились информация о его местонахождении

В аккаунтах Алексея Навального в соцсетях появились сообщения, что он находится в СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области.

"Привет, это все еще Навальный! Но уже не из "Кремлевского централа", а из СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области… Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве", — сообщается, в частности, на его странице в Instagram.

В Австралии выявили «российский» штамм коронавируса

Путешественников, прилетевших в Брисбен две недели назад, отправили на карантин из-за двух пассажиров, у которых выявили «российский» вариант коронавируса.

Речь идет о рейсе QR898, следовавшем в столицу штата Квинсленд из Дохи 17 февраля с 74 пассажирами на борту.

Кремль анонсировал ответные меры на новые санкции

Новые санкции США и Евросоюза в отношении отдельных российских граждан и организаций являются вмешательством во внутренние дела РФ.

"Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, — указал Дмитрий Песков. — Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям".

"Скопинский маньяк" вышел на свободу

Сегодня в управлении ФСИН по Саратовской области сообщили, что рано утром 70-летний Мохов был выпущен из исправительной колонии №4 и на поезде проследовал к месту проживания — в город Скопин Рязанской области.

Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

В возрасте 59 лет скончался спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом в Twitter сообщил комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

Более ста человек умерли в Норвегии после прививки от COVID

В Норвегии 102 пожилых человека умерли после прививки от коронавируса.

Возраст умерших составляет 87 лет и старше. Все они имели хронические заболевания и были привиты в рамках государственной программы вакцинации вакцинами Pfizer/BioNTech и американской компании Moderna.

Турция задумалась над покупкой второго полка С-400

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на оказываемое США давление.

«Наша работа по второму [полку] систем С-400 продолжается», — передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV слова Демира.

На Украине предложили отобрать у России родной язык