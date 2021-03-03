Норвегии 102 пожилых человека умерли после прививки от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Возраст умерших составляет 87 лет и старше. Все они имели хронические заболевания и были привиты в рамках государственной программы вакцинации вакцинами Pfizer/BioNTech и американской компании Moderna. По данным издания, власти Норвегии в срочном порядке создали экспертную группу, которая должна сделать заключение о причинах столь высокой смертности среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Результаты анализа должны быть опубликованы этой весной. За все время пандемии в Норвегии подтверждено свыше 72 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло 623 человека.

Кстати, смертность от коронавируса в Норвегии значительно ниже, чем в соседней Швеции, где умерших насчитывается 12882 человека. Глава Норвежского института общественного здравоохранения Фруде Форланд на днях раскритиковал Швецию за медлительность в принятии мер в период, когда разразилась пандемия.