Умер спортивный комментатор Юрий Розанов 

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В возрасте 59 лет скончался спортивный комментатор Юрий Розанов . Об этом в Twitter сообщил комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

При этом они не уточнили причину смерти.

Розанов начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы он практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак, пишет «Спорт-Экспресс».

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