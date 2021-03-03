Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Умер спортивный комментатор Юрий Розанов 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
В возрасте 59 лет скончался спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом в Twitter сообщил комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский.

Горем назвал смерть Розанова Василий Уткин.
При этом они не уточнили причину смерти.
Розанов начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы он практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак, пишет «Спорт-Экспресс».
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о смерти шестикратного обладателя Кубка Стэнли Ральфа Бэкстрема. Канадский хоккеист дожил до 83 лет
Общество , Видео , Михаил Моссаковский , Юрий Розанов , Василий Уткин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
00:08
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
В мире Общество
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
01:31
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
Происшествия Азия
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
00:32
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
Происшествия Криминал
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
01:37
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
Происшествия В мире
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
00:35
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
Происшествия Новости Москвы
12 человек стали жертвами крушения самолета
00:21
12 человек стали жертвами крушения самолета
Происшествия В мире
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
00:48
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
Армия
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
01:09
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение