В соцсетях Навального появились информация о его местонахождении 

Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию по месту отбытия наказания осуждённые помещаются в СИЗО на карантин. В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, не уточнив, в какую именно. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их в регионе две: №2 в городе Покров и №5 — во Владимире . В колониях РИА Новости заявляли, что пока у них нет сведений о доставке Навального.

"Привет, это все еще Навальный! Но уже не из "Кремлевского централа", а из СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области… Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве", — сообщается, в частности, на его странице в Instagram.

В свою очередь адвокат Вадим Кобзев сообщил, Навальный находится в карантинной камере в полной изоляции, с ним два человека.

"Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника", — написал он в Twitter.

О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. Куда именно отправили Навального, защитникам не сказали.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании " Ив Роше " и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.

Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия.

Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.