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В соцсетях Навального появились информация о его местонахождении 

РИА Новости 27 минут назад
В соцсетях Навального появились информация о его местонахождении
Фото: ТАСС
В аккаунтах Алексея Навального в соцсетях появились сообщения, что он находится в СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области.
Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию по месту отбытия наказания осуждённые помещаются в СИЗО на карантин. В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, не уточнив, в какую именно. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их в регионе две: №2 в городе Покров и №5 — во Владимире. В колониях РИА Новости заявляли, что пока у них нет сведений о доставке Навального.

"Привет, это все еще Навальный! Но уже не из "Кремлевского централа", а из СИЗО-3 "Кольчугино" Владимирской области… Писем я пока не получаю и о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве", — сообщается, в частности, на его странице в Instagram.

В свою очередь адвокат Вадим Кобзев сообщил, Навальный находится в карантинной камере в полной изоляции, с ним два человека.

"Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника", — написал он в Twitter.

О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. Куда именно отправили Навального, защитникам не сказали.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия.
Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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Общество , Ив Роше , Вадим Кобзев , Алексей Навальный , Алексей Мельников , СКР , ФСИН , РИА Новости
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