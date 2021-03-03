«Скопинский маньяк» вышел на свободу 

В 2000 году, как сообщал «Рамблер», Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек. Он держал их в подвале в течение 43 месяцев, насиловал, морил голодом, бил. В 2005-м Скопинский городской суд приговорил его за это к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Сегодня в управлении ФСИН по Саратовской области сообщили, что рано утром 70-летний Мохов был выпущен из исправительной колонии №4 и на поезде проследовал к месту проживания — в город Скопин Рязанской области.

По решению суда, Мохов на протяжении шести лет после освобождения будет находится под надзором по месту жительства, будет обязан дважды в месяц являться в орган внутренних дел для регистрации, не сможет без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, посещать массовые мероприятия и гулять по ночам.